Sognava di poter tornare all’università e riprendere in mano la propria esistenza, ma un destino crudele quella vita gliel’ha strappata via a soli 20 anni, dopo un lungo periodo trascorso a combattere contro la leucemia. Ceethusha Pushpakaran è morta nei giorni scorsi all’ospedale Maggiore di Novara, dove era stata ricoverata per affrontare le cure. La sua scomparsa ha suscitato profondo dolore a Trivero, in particolare nella comunità tamil di Ponzone, dove viveva con la sua famiglia.

Martedì mattina l’ultimo saluto alla ragazza. Un primo rito funebre si è svolto nella camera ardente dell’ospedale Maggiore di Novara. Successivamente la salma è stata accompagnata nella sala della chiesa parrocchiale di Ponzone, a Valdilana, dove dalle 13 alle 15 amici e conoscenti hanno potuto raccogliersi per ricordarla e dirle addio. A piangere Ceethusha sono la mamma, la sorella, i familiari e tutte le persone che le hanno voluto bene. Per la sua famiglia è un altro durissimo colpo dopo la perdita del papà, deceduto in seguito a un incidente a Crocemosso cinque anni fa.

«Era una ragazza dolcissima»

In tanti, in queste ore, stanno ricordando la ventenne: «Era una ragazza riservata e timida, ma dolcissima e molto intelligente – le parole commosse di Tiziana Tamburelli, dirigente del Liceo del Cossatese, dove Ceethusha si era diplomata nel giugno del 2025 -. Si è sempre impegnata seriamente nello studio ottenendo anche buoni risultati, soprattutto nelle materie scientifiche. Proprio per le sue abilità in matematica e fisica, aveva anche vinto la borsa di studio dedicata al professor Zilio. Abbiamo un bellissimo ricordo di lei. Questa notizia addolora tutti noi profondamente. Quando se ne va una ragazza così giovane… non ci sono parole per descrivere ciò che si prova».

A ricordare Ceethusha è anche Maria Grazia, una conoscente che aveva avuto modo di frequentarla durante il periodo in cui la ragazza viveva in un alloggio per studenti a Torino. Come riporta Notizia Oggi, la donna in un messaggio rilanciato tra numerosi amici su Whatsapp ha raccontato che la malattia aveva costretto la ragazza a interrompere gli studi universitari e a trascorrere gran parte dell’ultimo anno all’ospedale di Novara, sottoponendosi alle terapie necessarie per combattere la leucemia. Un percorso difficile, affrontato con determinazione e con la vicinanza costante dei familiari. All’inizio di ottobre Maria Grazia aveva avuto occasione di incontrarla nuovamente, in occasione della firma del contratto d’affitto. Ceethusha era apparsa sorridente e in buone condizioni, tanto da far sperare in una ripresa ormai vicina. «Mi aveva detto che avrebbe ripreso l’università a dicembre», racconta la conoscente. Un ritorno alla normalità che sembrava dunque possibile e vicino, ma che purtroppo non si è mai concretizzato.

Una famiglia già colpita da un grave lutto

Durante la malattia, Ceethusha ha potuto contare soprattutto sulla presenza della mamma e della sorella. La madre, in particolare, aveva preso un alloggio a Novara proprio per starle accanto e seguirla durante il lungo periodo di cure.

Come detto, la sua morte rappresenta un nuovo, dolorosissimo colpo per una famiglia che aveva già conosciuto la sofferenza. Sempre a novembre, ma nel 2021, infatti, era morto il papà di Ceethusha, Jeya, 56enne residente da anni a Ponzone, dove per un certo periodo aveva anche gestito un negozio. Dopo l’incidente al volante della sua Fiat Punto, forse provocato da un malore, l’uomo era stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Novara, dove il suo cuore si era definitivamente fermato nelle ore successive.

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