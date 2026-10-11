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Scontro tra auto e bici elettrica: ciclista finisce in ospedale

Ad avere la peggio è stato un uomo di 39 anni

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5 minuti fa

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Scontro tra auto e bici elettrica: ciclista finisce in ospedale
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Scontro tra auto e bici elettrica: ciclista finisce in ospedale.

Scontro tra auto e bici elettrica: ciclista finisce in ospedale

Incidente stradale venerdì 9 ottobre in via Martiri della Libertà, a Occhieppo Inferiore. Coinvolti un’automobile e una bicicletta elettrica.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 39 anni, trasportato in pronto soccorso per controlli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica dello scontro.

Immagine di repertorio

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