Schianto tra auto e scooter, 17enne trasportato in ospedale.

Schianto tra auto e scooter, 17enne trasportato in ospedale

Paura a Zumaglia per un incidente che ha coinvolto un’automobile, condotta da una donna di 57 anni, e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida del ciclomotore, un 17enne di Biella, accompagnato al Pronto soccorso.

Immagine di repertorio

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