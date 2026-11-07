CircondarioCronaca
Schianto tra auto e scooter, 17enne trasportato in ospedale
Momenti di paura a Zumaglia
Schianto tra auto e scooter, 17enne trasportato in ospedale.
Schianto tra auto e scooter, 17enne trasportato in ospedale
Paura a Zumaglia per un incidente che ha coinvolto un’automobile, condotta da una donna di 57 anni, e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida del ciclomotore, un 17enne di Biella, accompagnato al Pronto soccorso.
Immagine di repertorio
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