Seguici su

CircondarioCronaca

Schianto tra auto e scooter, 17enne trasportato in ospedale

Momenti di paura a Zumaglia

Pubblicato

13 secondi fa

il

Schianto tra auto e scooter, 17enne trasportato in ospedale
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Schianto tra auto e scooter, 17enne trasportato in ospedale.

Schianto tra auto e scooter, 17enne trasportato in ospedale

Paura a Zumaglia per un incidente che ha coinvolto un’automobile, condotta da una donna di 57 anni, e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida del ciclomotore, un 17enne di  Biella, accompagnato al Pronto soccorso.

Immagine di repertorio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *