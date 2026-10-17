Martedì a Cossato il funerale di Alessandro Piccolo

Si svolgerà martedì 20 ottobre alle 11, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Cossato, il funerale di Alessandro Piccolo, consigliere comunale e capogruppo di maggioranza, scomparso a 45 anni dopo una malattia improvvisa.

L’amministrazione comunale lo ha ricordato in piazza Borrino, proiettando una sua fotografia sullo schermo cittadino. In segno di lutto, sono state inoltre rinviate le inaugurazioni previste e disposti la collocazione delle bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio durante le manifestazioni sportive.

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Il sindaco Enrico Moggio ha espresso profondo cordoglio, ricordando Piccolo come un amico di lunga data e un amministratore sempre al servizio della comunità. Consigliere dal 2009, si era distinto per la disponibilità, la sincerità e l’impegno nel volontariato, nello spirito degli Alpini. Anche attraverso il suo lavoro in banca a Cossato, manteneva un contatto diretto con i cittadini, prestando attenzione alle loro necessità e sostenendo le associazioni locali, soprattutto quelle sportive.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità cossatese. A piangerlo sono la moglie Angela, la madre Rita e il fratello Stefano.

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