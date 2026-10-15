E’ morto a 45 anni Alessandro Piccolo, consigliere di maggioranza a Cossato.

E’ morto a 45 anni Alessandro Piccolo

Cossato si è svegliato con una notizia davvero dolorosa: Alessandro Piccolo è morto nella notte a soli 45 anni. Figura attiva nella vita politica cittadina, ricopriva il ruolo di consigliere della maggioranza in Consiglio comunale, dopo essere stato eletto nel 2019 con la lista civica Moggio Sindaco.

Alpino e grande amante della montagna, Piccolo lascia un ricordo legato al suo impegno per la comunità e alle sue passioni personali. La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in città.

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