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CronacaValli Mosso e Sessera

Donna trovata senza vita nella sua abitazione

Il 118, giunto sul posto, ha potuto soltanto constatare il decesso

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Donna trovata senza vita nella sua abitazione
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Domenica 8 novembre a Mosso, nel comune di Valdilana, una donna di 81 anni è stata rinvenuta senza vita dopo che un familiare, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Il personale del 118, giunto sul posto, ha potuto soltanto constatare il decesso, riconducibile a cause naturali. Presenti anche vigili del fuoco, carabinieri e magistrato  per gli accertamenti. LEGGI ANCHE: Uomo di 57 anni trovato morto in casa a Cossato

Immagine di repertorio

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