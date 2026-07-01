Cossato piange Giuseppe Zamarchi, ex custode del cimitero

Ha cessato improvvisamente di battere alcuni giorni fa il cuore di Giuseppe Zamarchi, morto a soli 72 anni.

Giuseppe Zamarchi è morto a 72 anni. Per anni era stato responsabile del cimitero di Cossato

Era molto conosciuto e apprezzato in città poiché aveva prestato servizio presso l’amministrazione comunale per diversi anni.

Era stato custode, responsabile della gestione, della sorveglianza e della manutenzione del cimitero di Cossato capoluogo.

Ha lasciato nel dolore la moglie Erica

A ricordarlo sono i famigliari: la moglie Erica Fortin; il fratello Giovanni, con Loretta; il cognato Pier Luigi con la moglie Anna Maria; la sua cara e affezionata nipote Matilde; la suocera Roselda Olivieri, nonché tutti i cugini e i parenti a lui cari.

La famiglia ringrazia di cuore la dottoressa Carmela Filippone per l’assistenza prestata.

Le esequie, affidate all’Impresa funebre Minero, si sono svolte come da espressa volontà di Giuseppe. La salma è stata cremata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook