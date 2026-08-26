Camper si ribalta per evitare un animale: 52enne finisce in ospedale.

Camper si ribalta per evitare un animale: 52enne finisce in ospedale

Paura nella mattinata di ieri, 25 agosto, lungo la strada tra Valdilana e Pray, dove un uomo di 52 anni è rimasto coinvolto in un incidente.

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente avrebbe sterzato bruscamente per evitare un animale selvatico comparso sulla carreggiata. La manovra avrebbe fatto perdere stabilità al camper, che si è poi adagiato su un fianco.

Il 52enne è stato assistito dai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco per i soccorsi e gli accertamenti.

Immagine di repertorio

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