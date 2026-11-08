Auto sfonda una recinzione e piomba nel giardino di una casa.

Auto sfonda una recinzione e piomba nel giardino

Attimi di paura a Cossato nelle prime ore di oggi, 8 novembre. Erano quasi le 2 quando un automobilista ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e travolgendo la recinzione di una casa.

La vettura ha concluso la sua corsa nel giardino privato, provocando un forte boato che ha svegliato gli abitanti della zona. Immediata la richiesta di aiuto al 112.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di sicurezza e i carabinieri, che stanno ricostruendo quanto accaduto.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook