Ancora nessuna traccia del ciclista disperso nel Cervo.

Ancora nessuna traccia del ciclista disperso nel Cervo

Sono proseguite nella giornata odierna ad opera dei Vigili del Fuoco di Biella le ricerche della persona in bicicletta caduta nel torrente Cervo.

Considerate le condizioni più favorevoli del torrente, sono scese in acqua le unità specializzate nel soccorso acquatico e fluviale (SAF), supportate dal Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Piemonte ed è stato effettuato ulteriore sorvolo dell’intera asta fluviale con l’elicottero “Drago” del reparto volo di Torino. Le squadre specializzate per l’ambiente acquatico dei Comandi VVF di Biella e di Vercelli hanno proceduto a visionare in superficie il corso del torrente, il Nucleo SAPR del Piemonte ha impiegato i droni per monitorare dall’alto l’intero corso del fiume e la squadra VVF dei volontari di Cossato ha perlustrato a terra le zone circostanti l’alveo del fiume. Nell’ambito delle attività di soccorso, sono stati svolti anche specifici controlli nell’area circostante la centrale idroelettrica ed è stata ispezionata accuratamente la griglia della centrale stessa.

Al momento, tutte le perlustrazioni condotte a terra, in acqua, lungo le infrastrutture idrauliche e dal cielo hanno purtroppo dato esito negativo.

Le generalità della persona dispersa non sono ancora note. Le operazioni di ricerca proseguono sotto il coordinamento del Posto di Comando Avanzato allestito con l’UCL (Unità di Comando Locale) presso il Comune di Castelletto Cervo. Presenti sulla zona di ricerca i Carabinieri e i Sindaci dei Comuni di Castelletto Cervo e Gifflenga.

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