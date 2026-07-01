Il mondo della vela piemontese e l’intera comunità di Biella piangono la scomparsa di Mario Janno, una figura insostituibile.

Addio a Mario Janno, storico presidente della Lega Navale

Mercoledì scorso, in una caldissima e silenziosa giornata d’estate, il cuore di Mario Janno ha cessato di battere, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno condiviso con lui la passione per il vento e per il mare.

Mario non è stato soltanto un membro attivo della sezione locale della Lega Navale Italiana, ma ne è stato lo storico presidente, un pilastro fondamentale e un vero e proprio punto di riferimento per intere generazioni di marinai nati lontano dalle coste.

“Esprimeva se stesso al massimo quando era al timone”

A tratteggiare il profilo più umano e autentico di Mario Janno è Vittorio Barazzotto, legato a lui da un’amicizia fraterna di lunghissima data, nata proprio tra le regate. «Ci legava un’amicizia che andava avanti da oltre un trentennio – spiega Barazzotto con profonda commozione –. In tutti questi anni avevamo fatto tante regate insieme, condividendo la fatica, la strategia e la gioia della navigazione. Tra tutte, ce n’è una che rimarrà per sempre impressa nella mia memoria: una trasferta indimenticabile all’Isola d’Elba. Mario era un grande appassionato di vela, un uomo che esprimeva se stesso al massimo quando era al timone».

Mauro Pollotti

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