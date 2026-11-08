Addio a Giuliano Quaglino, volontario dal sorriso contagioso

Il Triverese piange Giuliano Quaglino, morto a 80 anni venerdì 6 novembre all’ospedale di Ponderano. Una notizia che ha suscitato commozione tra i tanti che lo avevano conosciuto e avevano condiviso con lui anni di amicizia, momenti di festa e attività di volontariato.

Giuliano era una persona solare, generosa e socievole. Amava stare in compagnia, non si tirava mai indietro davanti a una battuta e aveva saputo conquistare l’affetto di tante persone. Dopo aver lavorato per molti anni nel settore tessile, era andato in pensione. Per lungo tempo aveva abitato in frazione Barbero, a Trivero, per poi trasferirsi più recentemente a Castagnea, nel territorio di Portula. Un cambiamento che non aveva interrotto il suo legame con le comunità locali e con le associazioni del territorio.

Gli alpini ricordano Giuliano Quaglino: «Hai posato lo zaino»

Tra chi oggi ne piange la scomparsa c’è il gruppo Alpini di Trivero, di cui Giuliano era stato componente e con il quale aveva condiviso numerose occasioni di incontro e convivialità. Le penne nere lo ricordano soprattutto per il suo carattere allegro e per il piacere di partecipare ai momenti di festa.

Il gruppo gli ha dedicato un messaggio sui social: «Giuliano hai posato lo zaino, il gruppo Alpini Trivero ti ricorderà così, a fare festa. R.I.P.». Un saluto affettuoso, affidato a un’immagine che restituisce bene il ricordo che Giuliano ha lasciato tra gli amici alpini.

Anni di volontariato al servizio dell’associazione Delfino

Come sottolinea Notizia Oggi, un altro capitolo importante della sua vita è stato quello trascorso al fianco dell’associazione Delfino. Per diversi anni Giuliano aveva svolto il servizio di autista volontario, mettendosi a disposizione delle persone che avevano bisogno di un trasporto e contribuendo così a garantire un aiuto concreto a tanti cittadini.

Anche l’associazione lo ha ricordato pubblicamente, sottolineando il valore del suo contributo: «Era uno dei nostri autisti, preziosi volontari che garantiscono un servizio fondamentale per tanti cittadini». Nel messaggio viene evidenziato anche il suo modo di essere: «Ricordiamo il suo buon umore, la battuta sempre pronta, il piacere di stare con la gente».

Parole che raccontano una presenza capace di lasciare il segno non soltanto attraverso il volontariato, ma anche grazie alla cordialità e alla disponibilità dimostrate negli anni.

Il rosario e i funerali a Trivero Matrice

Giuliano lascia nel dolore la moglie Lorena, il figlio Michele e la figlia Chiara con Igor. Lo piangono anche le nipoti Nicole – con Simone e il piccolo Francesco -, Alicia ed Emily e le sorelle, Cristiana e Dilma.

Il rosario sarà recitato oggi, domenica 8 novembre, alle 18 nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice. Nella stessa chiesa, lunedì 9 novembre alle 11, sarà celebrato il funerale. Al termine della funzione, la salma sarà accompagnata al tempio crematorio.

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