Spinto con violenza durante la partita, Pino Lopez cade e finisce all’ospedale.

Spinto con violenza durante la partita, Pino Lopez finisce all’ospedale

Un normale giovedì sera di calcio amatoriale è stato macchiato da un episodio che mai si vorrebbe vedere sui campi. Un uomo ha alzato le mani su Pino Lopez, presidente dell’associazione Ricreativo Calcio nonché volto noto e benvoluto da tutti nel mondo del calcio amatoriale, durante una partita in corso allo Sportec Center di Gaglianico. A spingerlo con forza, facendolo cadere a terra e battere la testa, sarebbe stato un dirigente di una delle squadre impegnate nel campionato. È successo al termine di una discussione nata per una questione di tesseramenti. Lopez è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso, dove è arrivato in codice verde. Fortunatamente se l’è cavata con pochi giorni di prognosi e qualche dolore alla testa, al petto e alla schiena. È stato dimesso verso le 5 di ieri mattina.

«Sto male, soprattutto psicologicamente, perché non me lo merito – racconta il presidente, ancora scosso per quanto accaduto -. Ho subito una forte spinta sul petto, data a due mani. Non me l’aspettavo e sono caduto per terra, battendo la testa nella parte posteriore».

A ricostruire la vicenda è lo stesso Lopez. Tutto sarebbe cominciato per la presenza nello staff della squadra, durante la partita, di una persona che Lopez, in precedenza, aveva già comunicato di non voler tesserare. «Avevo detto sia tramite WhatsApp sia via mail che quella persona non sarebbe stata tesserata – spiega Lopez fornendo la propria versione -. Fino a prova contraria sono io il presidente. Chiunque vada in campo o in panchina deve essere tesserato anche per questioni assicurative. Perché se succede qualcosa, poi sono io a rischiare anche sul piano penale».

Quindi, accortosi della presenza della persona in questione, Lopez – che in quel momento era in veste di presidente e non di direttore di gara – avrebbe avvicinato l’arbitro durante un’interruzione, chiedendogli di farla allontanare dall’area riservata allo staff: «Mi sono anche defilato per non farmi notare, proprio per non gettare benzina sul fuoco e per cercare di tenere tranquilla la situazione».

Poco dopo, però, uno dei responsabili della squadra lo avrebbe raggiunto proprio nell’area defilata all’esterno del campo in cui Lopez si trovava, contestando il modo in cui era intervenuto. Ne sarebbe nata una discussione, soltanto verbale, durante la quale Lopez avrebbe ribadito la propria posizione e di non avere altro da aggiungere: «Mentre me ne stavo andando, con le mani in tasca, è arrivato un altro dirigente della squadra – continua a raccontare – e mi ha dato due manate fortissime sul petto, facendomi cadere». Una reazione che il presidente dice di non essersi assolutamente aspettato: «Mi ha colto totalmente di sorpresa. Mentre ero a terra, gli ho subito detto: “Stai tranquillo e sereno che là ci sono le telecamere”».

Rialzatosi, Lopez avrebbe cercato di allontanarsi, ma l’uomo gli avrebbe sbarrato la strada verso l’uscita: «Mi ha detto: “Di qui non passi”. A quel punto ho fatto il giro e sono uscito dall’altra parte, passando davanti alle altre persone presenti».

Successivamente ha chiamato i carabinieri, intervenuti insieme ai soccorritori.

Al di là delle conseguenze fisiche, a pesare è soprattutto l’amarezza per un episodio che, secondo Lopez, contrasta con lo spirito con cui ha sempre cercato di portare avanti la propria attività: «Mi sono sempre fatto in quattro per tutti, ho sempre cercato di aiutare chiunque – ci tiene a sottolineare -. Non credo di meritare una cosa del genere».

In queste ore, racconta, sta ricevendo numerosi messaggi di solidarietà da parte dei responsabili delle squadre che partecipano ai campionati organizzati dalla sua associazione. Una realtà importante per il territorio: «Abbiamo circa 70 squadre e oltre mille giocatori – spiega orgoglioso -. È un valore aggiunto anche per la città, perché abbiamo creato un vero e proprio indotto con ripercussioni positive per locali e ristoranti. E poi rappresentiamo un’occasione per tanti ragazzi, anche ventenni, che possono trascorrere le serate facendo sport, visto che non ci sono molte alternative».

Un movimento che, sottolinea, vive ben oltre i novanta minuti di una partita: «Questi ragazzi danno anima, cuore e corpo al calcio. Sono impegnati tutta la settimana, tra social, video e commenti. È una realtà benefica per la città».

«Io sono qui per organizzare campionati, non per fare lo psicologo – conclude Lopez non nascondendo l’enorme amarezza -. Non devo “capire” se uno è frustrato o se ha sbagliato un gol. Questi sono campionati di svago, non di sfogo. Sembrano la stessa parola, ma hanno significati ben diversi».

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