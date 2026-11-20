Circondario
L’evento “Era Natale” a Villa Era di Vigliano
Primo evento in programma nel fine settimana del 28 e 29 novembre
L’attesa è finalmente terminata e Villa Era è pronta ad aprire nuovamente le sue porte per la terza edizione di Era Natale, un appuntamento speciale che celebra l’eccellenza dell’artigianato di qualità e le prelibatezze enogastronomiche del territorio. Sabato 28 e domenica 29 novembre la storica dimora situata in Via Giuseppe Rivetti 53 a Vigliano Biellese accoglierà i visitatori proponendo un modo diverso e autentico per vivere l’attesa delle festività, trasformando le sue meravigliose sale e il suo giardino in una grande casa
di famiglia dove riscoprire il valore dell'accoglienza, del calore domestico e delle tradizioni.
L’iniziativa, ideata da Scilla Rivetti, unisce al piacere della festa un’importante finalità
benefica. Oltre ad offrire un’occasione unica per trovare regali originali e gustare
dell’ottimo cibo, Era Natale costituisce un’importante attività di crowdfunding a sostegno
dell0Associazione ERA – Educazione Ricerca Arte ETS. Questa realtà si dedica con
passione alla valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e culturale di Villa Era,
della sua biblioteca specializzata e del suo archivio storico, promuovendo regolarmente
eventi per rendere il bene accessibile a tutti, motivo per cui partecipare alla manifestazione
significa contribuire direttamente alla tutela di questo luogo straordinario.
Immergersi nell'evento significa lasciarsi avvolgere dall’architettura senza tempo e dal
calore accogliente della dimora, allestita per l'occasione in una cornice natalizia autentica.
Passeggiando tra le eleganti sale della villa si potranno scoprire le creazioni di talentuosi
artigiani accuratamente selezionati, ideali per scegliere doni unici e fatti a mano.
L'esperienza proseguirà poi nell'area food e lungo il percorso enogastronomico, pensati
per far gustare pranzi, merende e cene a base delle migliori eccellenze del territorio,
arricchiti dagli espositori del mercatino del Chioso e da un'esclusiva degustazione dei vini
prodotti direttamente nelle storiche cantine di Villa Era.
Scilla Ruffo di Calabria Rivetti, ideatrice dell'evento, esprime così l'emozione per questo
terzo appuntamento: "Fin dalla prima edizione, il nostro desiderio più grande è stato quello
di offrire un modo diverso, più sincero e profondo, di vivere la magia del Natale. Vogliamo
ricreare il calore autentico di una festa in famiglia, spalancando le porte della nostra casa
per accogliere ogni visitatore non come un semplice ospite, ma come un amico ritrovato.
L'affetto straordinario che ci avete dimostrato negli anni, ci conferma quanto ci sia bisogno
di riscoprire il senso di comunità, la bellezza delle cose fatte con il cuore e il piacere di
stare insieme. Quest'anno abbiamo voluto prolungare l'orario del sabato fino alle 21:00 per
godere della villa anche in una veste serale, ed è con immenso piacere che rinnoviamo
l'ospitalità ai piccoli ospiti della Casa Famiglia Piccolo Principe di Sesto San Giovanni
accompagnati dai volontari dell’Ordine di Malta, che trascorreranno una giornata di festa
insieme a noi. Non vediamo l'ora di riaprire le nostre porte, abbracciarvi e farvi sentire
parte della nostra grande famiglia."
Attività e spettacoli per bambini e famiglie
I più piccoli e le loro famiglie saranno protagonisti di un ricco programma di
intrattenimento, interamente gratuito:
Laboratori creativi e workshop (gratuiti, su prenotazione):
● Per i più grandi: decorazione di deliziose casette in ceramica.
● Per i più piccoli: creazione di alberelli di Natale con le pigne.
Orari:
● Sabato 28 novembre: ore 14:00 e ore 15:00
● Domenica 29 novembre: ore 11:00, ore 14:00 e ore 15:00
Spettacolo per tutta la famiglia (gratuito, fino a esaurimento posti):
Sia sabato che domenica, alle ore 16:30, andrà in scena lo spettacolo al buio di
FraMilleBolle: un emozionante e poetica esibizione artistica di bolle di sapone giganti
ideata e interpretata dalla bubble artist Francesca Manfredi.
Informazioni:
● Ingresso adulti: 10 €
● Ingresso bambini (fino a 12 anni): gratuito.
● Orari: sabato 28 novembre ore 11:00-21:00 e domenica 29 novembre ore: 10:00-
18:00
● Villa Era – Via Giuseppe Rivetti, 53, Vigliano Biellese (BI).
● Parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti presso Il Chioso – Via Giuseppe
Rivetti, 50/A, Vigliano Biellese (BI).
● Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email info@villaera.it,
mentre per la prenotazione obbligatoria dei laboratori per bambini è attivo il numero
di telefono 349 673 6961.
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