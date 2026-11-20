L’attesa è finalmente terminata e Villa Era è pronta ad aprire nuovamente le sue porte per la terza edizione di Era Natale, un appuntamento speciale che celebra l’eccellenza dell’artigianato di qualità e le prelibatezze enogastronomiche del territorio. Sabato 28 e domenica 29 novembre la storica dimora situata in Via Giuseppe Rivetti 53 a Vigliano Biellese accoglierà i visitatori proponendo un modo diverso e autentico per vivere l’attesa delle festività, trasformando le sue meravigliose sale e il suo giardino in una grande casa

di famiglia dove riscoprire il valore dell'accoglienza, del calore domestico e delle tradizioni.

L’iniziativa, ideata da Scilla Rivetti, unisce al piacere della festa un’importante finalità

benefica. Oltre ad offrire un’occasione unica per trovare regali originali e gustare

dell’ottimo cibo, Era Natale costituisce un’importante attività di crowdfunding a sostegno

dell0Associazione ERA – Educazione Ricerca Arte ETS. Questa realtà si dedica con

passione alla valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e culturale di Villa Era,

della sua biblioteca specializzata e del suo archivio storico, promuovendo regolarmente

eventi per rendere il bene accessibile a tutti, motivo per cui partecipare alla manifestazione

significa contribuire direttamente alla tutela di questo luogo straordinario.

Immergersi nell'evento significa lasciarsi avvolgere dall’architettura senza tempo e dal

calore accogliente della dimora, allestita per l'occasione in una cornice natalizia autentica.

Passeggiando tra le eleganti sale della villa si potranno scoprire le creazioni di talentuosi

artigiani accuratamente selezionati, ideali per scegliere doni unici e fatti a mano.

L'esperienza proseguirà poi nell'area food e lungo il percorso enogastronomico, pensati

per far gustare pranzi, merende e cene a base delle migliori eccellenze del territorio,

arricchiti dagli espositori del mercatino del Chioso e da un'esclusiva degustazione dei vini

prodotti direttamente nelle storiche cantine di Villa Era.

Scilla Ruffo di Calabria Rivetti, ideatrice dell'evento, esprime così l'emozione per questo

terzo appuntamento: "Fin dalla prima edizione, il nostro desiderio più grande è stato quello

di offrire un modo diverso, più sincero e profondo, di vivere la magia del Natale. Vogliamo

ricreare il calore autentico di una festa in famiglia, spalancando le porte della nostra casa

per accogliere ogni visitatore non come un semplice ospite, ma come un amico ritrovato.

L'affetto straordinario che ci avete dimostrato negli anni, ci conferma quanto ci sia bisogno

di riscoprire il senso di comunità, la bellezza delle cose fatte con il cuore e il piacere di

stare insieme. Quest'anno abbiamo voluto prolungare l'orario del sabato fino alle 21:00 per

godere della villa anche in una veste serale, ed è con immenso piacere che rinnoviamo

l'ospitalità ai piccoli ospiti della Casa Famiglia Piccolo Principe di Sesto San Giovanni

accompagnati dai volontari dell’Ordine di Malta, che trascorreranno una giornata di festa

insieme a noi. Non vediamo l'ora di riaprire le nostre porte, abbracciarvi e farvi sentire

parte della nostra grande famiglia."

Attività e spettacoli per bambini e famiglie

I più piccoli e le loro famiglie saranno protagonisti di un ricco programma di

intrattenimento, interamente gratuito:

Laboratori creativi e workshop (gratuiti, su prenotazione):

● Per i più grandi: decorazione di deliziose casette in ceramica.

● Per i più piccoli: creazione di alberelli di Natale con le pigne.

Orari:

● Sabato 28 novembre: ore 14:00 e ore 15:00

● Domenica 29 novembre: ore 11:00, ore 14:00 e ore 15:00

Spettacolo per tutta la famiglia (gratuito, fino a esaurimento posti):

Sia sabato che domenica, alle ore 16:30, andrà in scena lo spettacolo al buio di

FraMilleBolle: un emozionante e poetica esibizione artistica di bolle di sapone giganti

ideata e interpretata dalla bubble artist Francesca Manfredi.

Informazioni:

● Ingresso adulti: 10 €

● Ingresso bambini (fino a 12 anni): gratuito.

● Orari: sabato 28 novembre ore 11:00-21:00 e domenica 29 novembre ore: 10:00-

18:00

● Villa Era – Via Giuseppe Rivetti, 53, Vigliano Biellese (BI).

● Parcheggio gratuito fino ad esaurimento posti presso Il Chioso – Via Giuseppe

Rivetti, 50/A, Vigliano Biellese (BI).

● Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email info@villaera.it,

mentre per la prenotazione obbligatoria dei laboratori per bambini è attivo il numero

di telefono 349 673 6961.

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