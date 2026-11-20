L’ambulatorio di stomaterapia dell’Ospedale di Biella si dota di una nuova apparecchiatura di ultima generazione per la riabilitazione del pavimento pelvico. Il macchinario, dal valore complessivo di circa 12 mila euro, è stato acquisito dall’ASL BI grazie al contributo determinante di APISTOM Biella (Associazione Piemontese Incontinenti Stomizzati), sostituendo il dispositivo finora in uso mentre quello donato negli anni scorsi dall’associazione resta attivo nel secondo ambulatorio.

All’inaugurazione erano presenti i vertici dell’associazione — il presidente Dante Moratto, il vicepresidente Jean Louis Bonino e il consigliere Raffaele Mason — insieme ai rappresentanti dell’azienda sanitaria: Pasquale Toscano (Direttore Direzione Medica di Presidio), Roberto Polastri (Direttore Dipartimento Chirurgico e Chirurgia Generale), Stefano Zaramella (Direttore Urologia) e l’équipe infermieristica.

«Questa donazione si inserisce in una collaborazione consolidata, fatta di tecnologie e formazione specialistica tramite master per il personale», ha dichiarato il presidente di APISTOM Dante Moratto, definendo il reparto biellese «un’eccellenza della sanità piemontese» e auspicando in futuro una presenza ancora più costante dei volontari in ospedale per offrire supporto umano ed esperienziale ai pazienti. Ringraziamenti sentiti sono arrivati dal dottor Roberto Polastri, che ha definito l’ambulatorio «il fiore all’occhiello della nostra attività di chirurgia colorettale e proctologica».

I numeri confermano il ruolo centrale del servizio, attrattivo anche da fuori provincia e da regioni limitrofe. Gli stomaterapisti Loretta Gianoglio, Monica Cavina e Alessio Robino seguono circa 500 persone stomizzate, cui si aggiungono altri 110 pazienti non autosufficienti o in RSA assistiti sul territorio da Ilaria Moscatello: oltre 600 utenti in totale monitorati con controlli periodici. Come evidenziato da Merina Colaiacomo, Coordinatore delle Aree Ambulatoriali, la forza del modello risiede nella continuità assistenziale, che accompagna la persona dal pre-ricovero fino al rientro a casa o in struttura.

Sul fronte specifico della riabilitazione pelvica, nel 2026 sono stati seguiti circa 270 pazienti provenienti da Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale. Il nuovo dispositivo, come spiegato dagli infermieri, integra valutazione elettromiografica, biofeedback visivo ed elettrostimolazione, permettendo di registrare i progressi e personalizzare le terapie, anche in vista della riorganizzazione su due agende dedicate a partire da gennaio.

Attiva a Biella dal 2016 come sezione locale della FAIS, APISTOM offre supporto gratuito psicologico e funzionale ai soci e riceve il pubblico ogni mercoledì (ore 9.30-12.30) presso il Fondo Edo Tempia, in via Malta 3.

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