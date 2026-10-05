Fugge all’alt dei carabinieri: arrestato un 58enne.

Fugge all’alt dei carabinieri: arrestato un 58enne

Nelle prime ore del mattino di lunedì, i carabinieri del Norm di Biella hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 58enne, responsabile di fuga pericolosa dopo non essersi fermato all’alt di una pattuglia. I militari erano intervenuti a Cerrione per la segnalazioni di una lite tra due donne e un uomo. All’arrivo dell’autoradio, il protagonista del diverbio da cui era scaturito l’intervento si è dato alla fuga in auto per eludere il controllo, incurante dell’alt intimato dai militari e del successivo inseguimento da parte dei carabinieri. Giunto sino a Biella, ha perso il controllo del veicolo e si è fermato in corrispondenza della rotatoria di via Fabrizio De André.

«Gli accertamenti condotti nell’immediatezza – spiegano dal comando dell’Arma – hanno consentito di raccogliere oggettivi elementi indiziari. A seguito di perquisizione dell’auto, sono stati trovati e sequestrati diversi strumenti atti allo scasso e utensili da lavoro».

La procura ha disposto la traduzione dell’arrestato in carcere, in attesa delle successive decisioni.

Immagine di repertorio

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