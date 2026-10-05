Botte al compagno di scuola: ammoniti dal questore tre giovanissimi

Botte al compagno di scuola: ammoniti tre giovanissimi.

Botte al compagno di scuola: ammoniti tre giovanissimi

Tre ragazzini, tra i 12 e i 14 anni, ammoniti dal questore dopo una serie di episodi di aggressioni, minacce e comportamenti intimidatori ai danni di un compagno di scuola. Uno di loro avrebbe preso a calci e pugni la vittima, colpendola al volto e agli arti, mentre gli altri due avrebbero assistito all’aggressione e contribuito, il giorno successivo, alle minacce. Ma non sarebbe stato l’unico episodio: gli stessi minori avrebbero anche realizzato un manufatto con bombolette spray, poi fatto esplodere in uno spazio condominiale privato, creando una situazione di potenziale pericolo. Per tutti e tre è scattato l’ammonimento del questore Delia Bucarelli.

I provvedimenti sono stati adottati in virtù del nuovo quadro normativo che introduce misure urgenti contro il disagio e la criminalità minorile, nelle ipotesi di commissione particolarmente riprovevoli. Gli accertamenti svolti hanno fatto emergere, a carico dei minori, una serie di episodi caratterizzati da prevaricazione, aggressività fisica e verbale, minacce e comportamenti intimidatori nei confronti del compagno di scuola.

Con l’ammonimento, il questore ha richiamato formalmente i minori alla necessità di interrompere ogni condotta violenta, illecita o antisociale, invitandoli a non reiterare comportamenti riconducibili a fattispecie di reato e ad astenersi da ulteriori condotte lesive nei confronti di altre persone.

Sono state inoltre applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge nei confronti dei genitori, in relazione agli obblighi di vigilanza e alla mancata adozione delle necessarie misure volte a impedire che i minori reiterassero determinati comportamenti.

Immagine di repertorio

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