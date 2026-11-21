Biellese sconfitta 1-0 nel derby con il Borgosesia

Biellese sconfitta per 1-0 nel derby contro il Borgosesia, disputato oggi allo stadio Comunale. A decidere la sfida, valida per la tredicesima giornata del girone A di Serie D, è stato Cagia, a segno al quarto minuto della ripresa. Sconfitta cocente per la formazione laniera, arrivata davanti a circa 800 spettatori.

Primo tempo combattuto, ma le difese resistono

Il derby parte subito su ritmi elevati. Dopo tre minuti Daniello prova a sorprendere Ghisleri, ma la conclusione termina alta. Al 19′ risponde Beltrame con un tiro centrale, mentre al 35′ è Pinheiro a impegnare il portiere biellese con una potente conclusione deviata in angolo. Le due formazioni si affrontano senza risparmiarsi, anche se le occasioni realmente pericolose restano poche.

Al 42′ Beltrame cerca la porta su calcio di punizione, trovando la risposta di Autoriello. Il primo tempo termina senza reti. Forzatti ha schierato il Borgosesia con il 4-2-3-1, affidandosi a Gerbino come riferimento offensivo, sostenuto da Manto, Pinheiro e Daniello. La Biellese di Luca Prina ha risposto con il 3-5-2. Tra gli ospiti anche due ex giocatori granata, Pavan e Sekka.

Cagia trova il gol che fa esplodere il Comunale

La ripresa si apre con un Borgosesia ancora più aggressivo. Dopo appena 39 secondi Gheller conclude verso la porta, ma il pallone deviato finisce tra le braccia di Ghisleri. Poco dopo Cagia, sugli sviluppi di una mischia, non trova lo specchio. È soltanto il preludio al gol decisivo: al quarto minuto il difensore raccoglie un pallone dopo una punizione e lo deposita in rete.

Per Cagia, che indossa anche la fascia di capitano, è una giornata da ricordare. La Biellese cerca immediatamente di reagire, mentre al 10′ non mancano le proteste dei padroni di casa per un fischio arbitrale che interrompe un’azione promettente di Manto. Al 13′ Sangiorgio impegna Autoriello dalla distanza e quattro minuti più tardi ci riprova senza fortuna. Il Borgosesia deve difendere con attenzione il vantaggio conquistato.

La Biellese colpisce una traversa, poi la festa

La pressione degli ospiti aumenta con il passare dei minuti. Poco prima della mezzora la Biellese reclama un calcio di rigore per un contatto tra Cagia e Sekka, ma l’arbitro Isnardi lascia proseguire. Il momento più pericoloso arriva al 41′, quando Pavan colpisce la traversa con un colpo di testa. Sulla ribattuta De Mori manda il pallone alto, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tifosi granata.

È l’ultima grande occasione del derby. Il Borgosesia conserva il vantaggio fino al triplice fischio e conquista tre punti che valgono molto anche per il morale.

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