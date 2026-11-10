Wooooow!Biella: oltre 4000 al salone sull’orientamento scolastico

Sono stati due giorni intensi, ricchi di esperienze, informazioni e confronto quelli della nona edizione di Wooooow!Biella, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro rivolto agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie e agli studenti delle scuole superiori, che si è svolto ieri e oggi Città Studi Biella.

Nelle due giornate sono stati oltre 4000 i visitatori che hanno potuto informarsi in un unico luogo sulle opportunità legate alla scelta del loro futuro formativo e professionale, dialogando direttamente con docenti, orientatori e imprenditori. E’ stato possibile incontrare Università provenienti da tutta Italia, gli ITS Academy e le Accademie, conoscere gli istituti superiori ed i centri di formazione professionale della provincia di Biella, entrare in contatto con le Forze dell’Ordine, partecipare a colloqui di orientamento personalizzati con gli orientatori professionisti di Cascina Oremo e dialogare con gli imprenditori biellesi.

Particolarmente significativi sono stati gli incontri del venerdì mattina, che hanno coinvolto oltre mille studenti delle classi quinte delle scuole secondarie superiori del territorio attraverso presentazioni, momenti esperienziali ed incontri orientativi/motivazionali.

Molto apprezzata anche la collaborazione con PizzAutobus Biella, il primo food truck di PizzAut consegnato fuori dalla Lombardia, che nasce dal progetto visionario di PizzAut e dall’impegno di Nico Acampora. L’iniziativa porta sul territorio un modello concreto di inclusione che mette al centro il lavoro, l’autonomia e il talento delle persone autistiche e, ogni giorno, dimostra che l’inclusione non è un principio astratto, ma un valore che genera opportunità, crescita e dignità. Ad oggi, meno di 1 persona autistica su 10 lavora, non per mancanza di talento, ma di occasioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook