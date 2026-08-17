Via Pietro Micca, pronta la gara per la nuova cubettatura

Via Pietro Micca si prepara alla nuova pavimentazione: al via la gara, i lavori per procedere alla nuova cubettatura sono previsti da settembre. In autunno toccherà anche a via Gramsci.

Nuova cubettatura in via Pietro Micca: pronta la gara, lavori da settembre

Prosegue il percorso di riqualificazione delle vie del centro cittadino. A breve verrà pubblicata la gara per l’intervento di ricubettatura di via Pietro Micca, per un valore complessivo di circa 1,6 milioni di euro. L’obiettivo è arrivare all’aggiudicazione per poter avviare i lavori a partire da settembre, procedendo poi con l’intervento lungo il tratto che conduce fino a piazza Lamarmora.

Il progetto prevede inoltre un intervento sui passaggi pedonali di via Lamarmora, con un miglioramento dell’illuminazione, della visibilità e quindi delle condizioni di sicurezza per chi attraversa.

L’assessore Castagnetti: “Vogliamo dare continuità al percorso di riqualificazione avviato con via Italia”

«L’obiettivo è dare continuità al percorso di riqualificazione già avviato con via Italia, intervenendo progressivamente su altri assi importanti del centro cittadino – sottolinea Luca Castagnetti, assessore ai lavori pubblici -. Via Pietro Micca rappresenta un passaggio significativo di questo percorso, così come l’attenzione dedicata ai passaggi pedonali di via Lamarmora, dove è importante migliorare visibilità e sicurezza. Stiamo procedendo con un programma di interventi che punta a rendere il centro più curato, fruibile e sicuro».

Sul fronte di via Gramsci, invece, l’intervento è ricompreso nel lotto che riguarda via Italia e il Gorgomoro. I lavori sono già stati assegnati e l’avvio è previsto in autunno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook