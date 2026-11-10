a notizia dell’intervento di soccorso avvenuto ieri 9 novembre, sul Ponte della Tangenziale di Biella offre l’occasione per ribadire l’importanza del supporto psicologico disponibile sul territorio per chi attraversa momenti di profonda crisi.

Uomo sul ponte della tangenziale: scatta l’allarme

Intorno alle ore 14, diversi automobilisti hanno segnalato la presenza di un uomo che camminava lungo la carreggiata per poi fermarsi oltre il guardrail, in prossimità delle barriere di protezione. La tempestiva chiamata al 112 ha permesso l’intervento immediato di Carabinieri, Polizia Locale e operatori del 118. L’uomo, che ha manifestato un forte disagio legato a problemi personali, è stato rincuorato e affidato alle cure dei sanitari, per poi essere trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso.

Di fronte a situazioni di sofferenza e crisi suicidaria, l’ASL di Biella ricorda che è attivo un team multi-professionale della struttura complessa di Psichiatria. I Centri di Salute Mentale offrono ascolto e supporto sia a chi vive un momento di crisi, sia a familiari, conoscenti o testimoni di eventi simili.

È possibile accedere ai servizi direttamente, senza la necessità di una impegnativa medica:

Centro di Salute Mentale di Biella : Strada Campagnè 7/A, telefono 015 8461477 .

Centro di Salute Mentale di Cossato: Via Milano 48, telefono 015 15159506.

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