Una leggera pioggia potrebbe portare un po’ di refrigerio. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Una leggera pioggia potrebbe portare un po’ di refrigerio

Nella notte il Biellese si troverà sotto un cielo prevalentemente coperto con pioggia leggera. Le temperature si attestano intorno ai 24°C, con una percezione che potrà arrivare a 25°C. La velocità del vento è moderata, proveniente da Nord Ovest, e l’umidità si mantiene alta, attorno al 90%.

Durante la mattina, il tempo migliora leggermente con la presenza di nubi sparse. Le temperature continuano a salire, raggiungendo i 30°C entro le ore centrali della giornata. Tuttavia, c’è la possibilità di pioggia leggera intorno a mezzogiorno, con un incremento dell’umidità e una leggera diminuzione della visibilità.

Nel pomeriggio, il cielo si presentanuovamente con nubi sparse e temperature che si stabilizzano attorno ai 32°C. Le condizioni di meteo sono variabili, con possibilità di brevi rovesci, ma le precipitazioni non si presentano in modo continuativo. La velocità del vento si riduce, rendendo l’atmosfera più calda e umida.

Infine, la sera porta un ritorno delle piogge, che possono intensificarsi, portando a fenomeni di pioggia moderata e forte pioggia. Le temperature scendonoo gradualmente intorno ai 20°C. La pressione atmosferica si mantiene stabile, ma l’umidità rimane elevata, contribuendo a un clima piuttosto afoso.

In sintesi, si assiste a un alternarsi di condizioni di meteo variabili, con piogge e temperature elevate, seguite da un abbassamento termico in serata.

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