Treni: I Ben Cuncià Express hanno registrato il tutto esaurito

I Ben Cuncià Express di sabato 7 novembre e domenica 8 novembre 2026 hanno registrato una grandissima partecipazione ed un ottimo apprezzamento da parte dei partecipanti! È, quindi, con vero piacere che porgiamo il nostro sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato alacremente e reso possibile questa bellissima manifestazione, che unisce mobilità sostenibile, scoperta dei nostri bellissimi territori e la specialità culinaria del Biellese, la Polenta Concia.

Un grandissimo grazie: – – – – – – – alla Proloco di Biella e Valle Oropa, in particolare nelle persone del Presidente e Vicepresidente, che hanno condiviso e sviluppato assieme questa iniziativa, che permette di accogliere a Biella tante persone dai territori a noi vicini. alla guida escursionistica Marco Macchieraldo – Il Macchie, che ha saputo creare un’atmosfera unica, coinvolgente ed entusiasmante con i partecipanti all’evento, unita alla professionalità e conoscenza del territorio, aspetti fondamentali e non comuni che ben evidenziano la passione per l’attività e per il nostro Biellese da lui trasmessa durante l’evento. A tutti i volontari per il tempo dedicato dal mattino presto alla sera e per il lavoro professionale che hanno svolto, davvero insostituibili e fondamentali per lo sviluppo del Ben Cuncià Express. Al Mulino Vallini ed al suo titolare Alberto Olivetti produttori dell’”oro giallo”, la farina di mais che è stata omaggiata ai partecipanti e che saranno i nostri ambasciatori nei territori di provenienza. Alla Grafica Feltyde ed al suo titolare Giuseppe Fulciniti, partner grafici davvero molto apprezzati e professionali. Al ristorante La Sartoria, per l’ottimo menù proposto ai partecipanti ed alla squisita Polenta Concia. Un particolare ringraziamento alla Direzione Regionale di Trenitalia Piemonte ed all’Ufficio Gruppi, per il supporto logistico ed organizzativo, altrettanto fondamentali e preziosi per l’evento, con la messa a disposizione di materiale rotabile aggiuntivo per i gruppi e per l’approccio molto collaborativo, professionale del personale viaggiante di Trenitalia nelle due giornate.

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