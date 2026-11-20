Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Biella, attraverso una nota firmata da Paolo Rizzo, ha presentato un emendamento alla delibera sull’imposta di soggiorno con l’obiettivo di modificare e semplificare le attuali modalità di calcolo del tributo.

Secondo quanto evidenziato dal Pd, l’attuale sistema – basato sull’importo della spesa per la camera diviso per il numero degli occupanti – risulta eccessivamente complesso e di difficile gestione per gli operatori del settore. La criticità principale risiede nel fatto che le strutture ricettive si affidano sempre più frequentemente a piattaforme digitali esterne, le quali applicano tariffe dinamiche e molto variabili, complicando il conteggio dell’imposta dovuta.

Per superare queste difficoltà operative, la proposta dei consiglieri dem punta a introdurre una tariffa fissa a persona, modulata esclusivamente in base alla categoria della struttura: 2 euro a notte per gli alberghi a 3, 4 e 5 stelle, e 1 euro a notte per le strutture a 1 e 2 stelle, i bed and breakfast e le altre tipologie ricettive.

Nella nota, Paolo Rizzo ribadisce tuttavia la contrarietà politica del Partito Democratico all’impianto generale del tributo, definito “distorsivo” dalla forza di opposizione poiché applicato esclusivamente nel capoluogo e non esteso all’intero territorio del Biellese. Pur mantenendo questa posizione critica nei confronti della scelta compiuta dalla maggioranza comunale, il gruppo consiliare sottolinea la necessità pratica di renderne almeno più agevole l’applicazione per gli esercenti.

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