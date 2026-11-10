Sicurezza informatica nel mirino: Smartbox ha confermato di essere stata vittima di un attacco informatico lo scorso 3 novembre 2026. L’azienda ha prontamente informato i propri utenti attraverso una comunicazione ufficiale per fare chiarezza sull’accaduto e sulle misure adottate.

Smartbox sotto attacco informatico: l’avviso dell’azienda

Il 3 novembre i tecnici hanno rilevato un accesso non autorizzato a una delle piattaforme aziendali, attivando immediatamente le procedure di sicurezza per bloccare ulteriori intrusioni. Dalle indagini condotte finora è emerso che alcuni dati personali – tra cui nomi e indirizzi email dei clienti – potrebbero essere stati consultati. L’azienda ha comunque precisato una notizia rassicurante: nessun accesso è avvenuto ai dati delle carte di pagamento né alle password degli account.

Smartbox ha avviato un’indagine approfondita e allertato le autorità competenti, tra cui la Commissione per la protezione dei dati e le forze dell’ordine, oltre a potenziare le difese informatiche.

Ai clienti non è richiesta alcuna azione urgente, ma si raccomanda di prestare la massima attenzione a comunicazioni sospette (email, chiamate o SMS) che richiedano dati personali. L’azienda ricorda che non chiederà mai password o estremi di pagamento via email.

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