«Prima di autorizzare la ricerca di acque minerali e termali in Valle Elvo, come da richiesta contenuta nel progetto Fille, attualmente oggetto di una Valutazione di Impatto Ambientale asincrona convocata dalla Provincia di Biella, è necessario definire il bilancio idrologico del territorio: non c’è, in questo, il desiderio di respingere un’attività commerciale, che è il fine chiaro della richiesta di ricerca, soprattutto in un ambito dove lo spopolamento richiede attenzione verso qualsiasi iniziativa a carattere economico. Prima di prendere qualsiasi decisione, però, ritengo assolutamente indispensabile comprendere quanta acqua venga già captata per acquedotti, per finalità irrigue, per la produzione di elettricità presso la diga dell’Ingagna e dai produttori di acque minerali che già insistono nel territorio della Valle: può essere una buona prassi che evita che si neghino affrettatamente i permessi, ma che metta al primo posto il territorio e il suo patrimonio naturale. La preoccupazione, infatti, è che, anche a seguito dei cambiamenti climatici che generano un progressivo incremento dell’evotraspirazione, il territorio della Valle Elvo non sia in grado di sostenere un’altra attività che preveda prelievo delle acque, così come ritengo che si debba prevedere con attenzione l’impatto di altri mezzi pesanti sulle strade della Valle. Credo anche che la seria e chiara presa di posizione di tutti i Sindaci e dell’Unione Montana, sostenuta da una mobilitazione di moltissimi cittadini, sia già un segnale di per sé molto significativo di coinvolgimento e iniziativa dei territori» dichiara la Consigliera regionale Elena Rocchi (Lista Civica Cirio Presidente PML) al termine dell’audizione in V Commissione della Presidente dell’Unione Montana Valle Elvo, Monica Mosca, e dei Sindaci di Netro, Laura Gorni, e Mongrando, Michele Teagno, in V Commissione consiliare Ambiente.

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