Potenziata la sala ibrida dell’ospedale di Biella

Inaugurata e presentata nel novembre dello scorso anno, la Sala Ibrida dell’Ospedale di Biella viene ora potenziata con un nuovo ecografo di ultima generazione, del valore di circa 63 mila euro, donato dall’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella. L’apparecchio completa il pacchetto tecnologico, ad integrazione e perfezionamento della sala, che ha rappresentato una svolta per la Chirurgia Vascolare ed Endovascolare dell’ASL BI: nel primo anno di utilizzo, tra novembre del 2025 e novembre del 2026, l’équipe biellese, diretta dal dott. Enzo Forliti, ha eseguito circa un migliaio di interventi di chirurgia vascolare ed endovascolare.

Entrato in uso nelle scorse settimane, il nuovo ecografo permette di eseguire le procedure per via percutanea, cioè senza o con minimi punti di sutura, sia nel distretto arterioso sia in quello venoso. I materiali destinati al trattamento (stent, endoprotesi, palloncini, sonde endovenose) vengono infatti veicolati pungendo i vasi sotto guida ecografica, evitando spesso tagli e punti di sutura che rendono il decorso postoperatorio più lungo e impegnativo per il paziente.

L’apparecchio è inoltre dotato di una sonda per il controllo intraoperatorio diretto sui vasi, ad esempio sulla carotide sottoposta a endoarterectomia. Dispone anche di una sonda transesofagea, utilizzata dall’anestesista negli interventi per le dissecazioni dell’aorta toracica e toraco-addominale. Queste migliorie permettono un controllo di qualità delle procedure chirurgiche più accurato, difficilmente ottenibile in contesti più “tradizionali”.

La sala ibrida dell’Ospedale di Biella è classificata ISO 5, con flussi laminari ad altissima qualità dell’aria e un sistema angiografico pensile di alta gamma, e consente di eseguire nella stessa seduta la procedura e il controllo del risultato. Qui la Chirurgia Vascolare del presidio biellese svolge oggi la maggior parte della propria attività.

In tutto il Piemonte le strutture di Chirurgia Vascolare sono nove su diciannove Aziende Sanitarie pubbliche: quella dell’ASL BI è una di queste e rappresenta, insieme a Novara, il riferimento per il quadrante nord-orientale della Regione. L’Ospedale ASL di Biella è inoltre il quarto in Piemonte in ordine di tempo a dotarsi di una Sala Ibrida, insieme all’Ospedale Mauriziano, alla Città della Salute e della Scienza di Torino e all’Ospedale di Cuneo, ed è il primo del Quadrante del Piemonte Nord Orientale di cui fanno parte le Aziende Sanitarie di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

La donazione dell’ecografo rinnova un legame che ha reso possibile l’intero progetto. La sala ibrida, prevista dal Piano di Rilancio dell’ASL BI, è il risultato di un investimento di circa 2 milioni di euro e della sinergia tra ASL BI, Regione Piemonte, attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Associazione Amici dell’Ospedale. Decisiva la raccolta fondi coordinata dall’Associazione, presieduta dal dottor Leo Galligani, grazie alla quale i cittadini biellesi hanno contribuito all’acquisizione dell’angiografo, la tecnologia principale della sala.

Rispetto all’anno precedente la Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare ha aumentato i casi trattati con metodiche endovascolari: +15% per la patologia aortica, +37% per quella carotidea e +9% per l’arteriopatia degli arti inferiori. Queste procedure richiedono accessi mini-invasivi, talvolta multipli, all’arto superiore e a quello inferiore. Per questo motivo trovano nella sala ibrida, polifunzionale e altamente tecnologica, l’ambiente ideale.

Le innovazioni non si sono limitate alla sola chirurgia arteriosa e sono aumentati anche i trattamenti delle varici degli arti inferiori eseguiti in radiofrequenza rispetto allo stripping tradizionale: il 45% dei casi, contro il 33% dell’anno precedente.

Il dottor Forliti ha spiegato che, anche grazie alla sala ibrida, l’équipe si occupa oggi di ambiti un tempo di competenza della cardiochirurgia, come l’aorta toracica e l’arco aortico. Si tratta di un risultato significativo per il reparto che è anche inserito nella rete formativa dell’Università degli Studi di Torino.

“A un anno dall’avvio, i numeri confermano il valore della scelta compiuta: nella sala ibrida competenze chirurgiche, imaging e tecnologia lavorano insieme sullo stesso paziente e nello stesso momento. – ha dichiarato il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò – L’introduzione della Sala Ibrida, prevista dal Piano di Rilancio, è il frutto di una concreta sinergia di territorio con Associazione Amici dell’Ospedale e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Il nuovo ecografo consente ai nostri professionisti di eseguire procedure con un controllo più accurato della qualità degli interventi. All’Associazione Amici dell’Ospedale, al Presidente Leo Galligani e a tutti i donatori va il ringraziamento da parte dell’Azienda Sanitaria di Biella”.

“I risultati del primo anno dicono che il sostegno dei biellesi si è tradotto in cure concrete per i pazienti: la sala ibrida è parte del progetto ‘Alta Tecnologia’, che apre al futuro del nostro Ospedale grazie alla collaborazione con ASL BI, con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e con tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e lo hanno sostenuto – ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, Leo Galligani – Con la donazione di un nuovo ecografo, compiamo un passo ulteriore: entrato in uso da alcune settimane, completa la dotazione della sala e offre ai professionisti uno strumento in più per gli interventi futuri. Il più vivo ringraziamento va ai nostri donatori, che sono il vero patrimonio della nostra associazione, per la salute dei cittadini del territorio biellese”.

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