Pedemontana: dopo Bignami arriva anche Salvini

Sfilata dei big della politica per l’avvio della nuova Pedemontana biellese. E così dopo la presenza di Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia, lunedì arriva il ministro Matteo Salvini.

Non deve essere andato giù lo striscione di Fratelli d’Italia in cui si dava merito a Galeazzo Bignami di aver sbloccato la situazione Pedemontana.

In casa Lega hanno subito precisato: “Il ministro Salvini e il vice Rixi hanno trovato i 400 milioni di euro mancanti dopo il via libera del Cipess”.

Il ministro Matteo Salvini dunque lunedì sarà nel campo base tra Carpignano e Ghislarengo per il via dei lavori.

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