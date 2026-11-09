Paura in autostrada: grave incidente sulla A4

Paura in autostrada: grave incidente ieri pomeriggio sulla A4 Torino-Milano, all’altezza dello svincolo di Chivasso Ovest. Due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro sulla in direzione Milano, in una zona interessata da lavori stradali.

Paura in autostrada

Secondo le prime ricostruzioni, una Renault avrebbe urtato una Fiat Panda parcheggiata ai margini della zona dei lavori. Nell’utilitaria si trovava l’addetto alla sorveglianza, che in quel momento stava riposando. Le condizioni dell’uomo sulla Panda sono apparse inizialmente preoccupanti. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Fortunatamente, una volta giunto nella struttura sanitaria, i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Nell’incidente è rimasto ferito anche un ragazzo di 12 anni, figlio dell’automobilista che si trovava al volante della Renault. Il minorenne è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Disagi alla circolazione

L’incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità di una delle principali arterie di collegamento tra Torino e Milano, molto frequentata anche dagli automobilisti biellesi. La presenza dei mezzi incidentati e le operazioni di soccorso hanno provocato rallentamenti nella carreggiata interessata. Si sono formate lunghe code in direzione Milano e notevoli disagi per chi si è trovato a transitare proprio in quei momenti.

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