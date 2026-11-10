Attimi di grande apprensione nella prima serata di ieri 9 novembre, nel territorio comunale di Valdilana. Un vasto incendio è divampato all’interno di una palazzina residenziale di tre piani situata nella frazione Barbato di Trivero, mobilitando un imponente dispiegamento di soccorsi.

Palazzina in fiamme a Barbato di Trivero

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, il rogo avrebbe avuto origine all’ultimo piano dell’edificio, per cause ancora in corso di completo accertamento da parte delle autorità competenti. Le fiamme, alimentate rapidamente, hanno generato una densa colonna di fumo visibile a distanza, destando forte preoccupazione tra i residenti della zona.

L’allarme è scattato tempestivamente, permettendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Sul luogo dell’accaduto sono confluite diverse squadre provenienti dai distaccamenti di Biella, Cossato e Ponzone. I pompieri sono attualmente impegnati nelle complesse operazioni di spegnimento dei focolai residui e nella messa in sicurezza dell’area, un lavoro reso particolarmente delicato dalla conformazione della struttura e dalla vicinanza ad altri edifici.

Presenti sul posto anche i sanitari del 118, giunti con le ambulanze per prestare la prima assistenza alle persone coinvolte e ai residenti evacuati a scopo precauzionale. Al momento non si conoscono ancora con precisione i dettagli relativi ad eventuali feriti o intossicati, né l’esatta entità dei danni materiali, che appaiono comunque ingenti, in particolare per quanto riguarda la copertura e il piano superiore della palazzina.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook