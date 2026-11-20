AttualitàBiella
Oftal Biella avvisa: «Non stiamo raccogliendo soldi»
Diverse persone in città usano il nome dell’associazione per ritirare soldi
Oftal Biella avvisa: «Non stiamo raccogliendo soldi».
L’Associazione Oftal – Sezione di Biella- venuta a conoscenza che ci sarebbero dei presunti volontari dell’Associazione che raccolgono somme per ipotetici aiuti a bambini malati e ricoverate in ospedale, comunica con la presente di non aver promosso alcun tipo di raccolta di somme di questo genere, non rientrando queste attività tra quelle espressamente previste dagli scopi associativi.
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