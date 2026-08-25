Un grande spavento, l’incubo delle fiamme e infine il sollievo per condizioni che si sono rivelate meno gravi del previsto.

Migliora il 48enne ustionato nell’incendio in casa a Gaglianico

È il bilancio dell’incendio divampato l’altro pomeriggio all’ingresso di Gaglianico, in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Giacomo Matteotti.

Ad avere la peggio è stato il residente, un uomo di 48 anni. All’arrivo dei soccorsi, il 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Biella per poi disporne il trasferimento in codice rosso al centro specializzato Cto di Torino, far risentire la massima cautela.

Fortunatamente, i successivi accertamenti medici hanno ridimensionato il quadro clinico. L’uomo ha riportato ustioni molto superficiali localizzate sul 4% del corpo, pur avendo inalato una notevole quantità di fumo durante il rogo.

I medici hanno escluso il pericolo di vita e l’uomo non si trova in prognosi riservata: le ferite sono state giudicate guaribili nell’arco di venti giorni. Restano da chiarire con precisione le cause che hanno scatenato le fiamme all’interno dell’abitazione, su cui sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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