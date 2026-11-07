Mercatò, ecco come sarà il nuovo supermercato.

Mercatò, ecco come sarà il nuovo supermercato

È quasi tutto pronto per l’inaugurazione di Mercatò. Giovedì 12 novembre, infatti, si apriranno le porte del nuovo supermercato di via Pietro Torrione 24, segnando un importante passo nel percorso di crescita del Gruppo Dimar e l’ingresso dell’insegna in una nuova provincia piemontese. Mercatò fa parte di Dimar S.p.A., realtà piemontese della grande distribuzione organizzata fondata nel 1975 e associata a Selex, tra i principali gruppi della distribuzione italiana. Sull’apertura del nuovo store, la direzione generale di Dimar ha dichiarato: «L’arrivo a Biella rappresenta per noi molto più dell’apertura di un nuovo punto vendita. È l’inizio di un percorso all’interno di una comunità con cui desideriamo costruire un rapporto duraturo, fondato sulla fiducia, sull’ascolto e sulla presenza concreta sul territorio. Entriamo in una nuova provincia piemontese con l’orgoglio di essere un’impresa nata e cresciuta in Piemonte e con la volontà di mettere a disposizione delle famiglie biellesi la nostra esperienza, offrendo qualità, convenienza, servizio e attenzione alle eccellenze locali».

Il supermercato

Entrando nel nuovo negozio, i clienti troveranno alcuni dei reparti che meglio rappresentano l’identità di Mercatò. Grande protagonista sarà l’area dei freschi, vero punto di forza dell’offerta Mercatò. Il reparto ortofrutta proporrà un assortimento ampio e curato, dove freschezza, stagionalità e attenzione alle produzioni del territorio si incontrano per portare sulle tavole il meglio della natura. Particolare rilievo sarà dato ai banchi assistiti. In macelleria, i clienti potranno scegliere tra le migliori selezioni di carne bovina di razza piemontese, suino piemontese e pollo delle Langhe, oltre a una ricca proposta di preparati e specialità pronti da cucinare. La pescheria offrirà ogni giorno un assortimento di pesce fresco, con arrivi dal Mediterraneo e dal Mar Ligure, affiancato da proposte preparate nel laboratorio interno del punto vendita e già pronte per essere consumate, come il fritto di pesce, le specialità alla griglia e quelle cotte a bassa temperatura. Completano l’offerta dei reparti serviti la gastronomia, la rosticceria calda, la panetteria e la pasticceria. Un ruolo centrale sarà ricoperto dai prodotti a marchio Selex, che rappresentano una scelta sempre più apprezzata dai consumatori grazie alla capacità di coniugare qualità e convenienza in numerose categorie merceologiche.

Da Noi a Noi

Grande attenzione sarà dedicata al progetto «Da Noi a Noi» di Mercatò, un’iniziativa che valorizza le produzioni e le eccellenze dei territori in cui l’insegna opera, promuovendo prodotti legati alle tradizioni locali e sostenendo le filiere agroalimentari del territorio. Un impegno concreto che contribuisce a rafforzare il rapporto tra il punto vendita e la comunità.

Più servizi digitali

Il nuovo punto vendita di Biella si presenterà inoltre con un format moderno e innovativo, caratterizzato da una presenza sempre più diffusa di servizi digitali pensati per rendere l’esperienza di acquisto più semplice, veloce e comoda. Tra le novità figurano le casse self-service, dedicate a chi desidera effettuare una spesa rapida e autonoma, e il nuovo servizio «Spesa & Go», che consente ai clienti di gestire i propri acquisti in modo ancora più pratico e immediato. L’innovazione proseguirà anche nei prossimi mesi con l’introduzione di nuovi servizi dedicati alla comodità della spesa quotidiana, tra cui CosìComodo, la piattaforma di spesa online con ritiro presso il punto vendita, pensata per offrire un’esperienza d’acquisto sempre più flessibile. L’apertura di Biella conferma l’obiettivo del Gruppo Dimar di continuare a investire in Piemonte, contribuendo alla crescita economica e occupazionale dei territori e rafforzando una presenza che da sempre coniuga innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone.

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