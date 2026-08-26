Marco Zanellato, il biellese che va a caccia di eclissi

Un viaggio fino in Spagna per vedere l’eclissi. Questa è “l’avventura” che ha visto protagonista il biellese Marco Zanellato, igienista dentale e studente di odontoiatria con un’innata passione per la fotografia.

Marco Zanellato, l’igienista dentale e studente universitario con la passione per la fotografia e le… eclissi

«È stato il cielo a offrire il momento migliore per esprimere la mia creatività – racconta Marco ricordando la sua avventura -. Ho saputo della notizia di questo evento un anno fa, ma tra impegni lavorativi e universitari sono riuscito a organizzarmi solo pochi giorni prima. Il problema principale era trovare la città strategicamente più giusta, evitando l’intenso affollamento di turisti e considerando le offerte naturali del territorio. Infatti, bisognava cercare un luogo che avesse una zona collinare abbastanza elevata da avvicinarsi il più possibile all’altezza angolare del Sole, in modo da creare uno scatto linearmente perfetto».

“L’aspetto più complicato è stato trovate il luogo giusto”

«Ovviamente trovare la giusta posizione è stato abbastanza complicato – spiega Marco con leggera ironia -. Mi sono informato su diverse città, dal nord al sud della Spagna, senza trovare soluzioni soddisfacenti, fino a quando ho scoperto Hijar, vicino ad Aragona, nel nord-est. Era perfetta per il mio progetto, aveva pochissimi abitanti e un clima arido con poche precipitazioni».

«Una volta giunto sul posto, dopo ore schiacciato in un pullman, mi sono preoccupato di effettuare vari sopralluoghi nei dintorni e le solite prove di posizionamento della macchina fotografica» continua a raccontare.

Finalmente, poi, è arrivato il giorno tanto atteso, il 12 agosto.

“Sistemati i miei strumenti nella giusta angolazione – aggiunge con emozione -, mi sono lasciato abbandonare a quella visione. È stata un’emozione unica, travolgente, la sensazione che ho provato mentre ammiravo quello spettacolo naturale è indescrivibile. Ma la soddisfazione più grande è stata poter catturare quell’istante in uno scatto meraviglioso in cui la Luna lentamente si intreccia col Sole, fino a coprirlo completamente. Il cielo si è fatto all’improvviso buio, la temperatura è calata per qualche secondo, e le stelle insieme ai pianeti illuminandosi hanno fatto capolino».

L’anno prossimo in Egitto per l’eclissi totale di Sole del 2 agosto 2027

Infine Zanellato, ancora entusiasta, parla dei suoi nuovi progetti futuri: «La prossima eclissi totale di Sole si verificherà il 2 agosto del 2027 nel Nord Africa, osservabile soprattutto in Egitto. Ovviamente la tentazione di andarci è molto alta, anche se dovrò tenere conto che la percentuale di turisti sarà sicuramente più elevata di quella spagnola. Per questo mi sono ripromesso di impegnarmi nell’organizzazione in tempo, così da essere assolutamente sicuro di non perdermi un’altra versione di questo incantevole spettacolo astronomico».

Laura Zanotti

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