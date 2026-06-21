L’estate biellese ha il cuore in piazza Duomo

Per ben trentacinque giorni, e in particolare per tutto il mese di luglio, piazza Duomo si trasformerà nel cuore pulsante dell’estate biellese. Sul grande palco allestito si alterneranno concerti, spettacoli, danza e appuntamenti che animeranno Biella Estate. Non a caso sarà proprio piazza Duomo uno dei principali luoghi simbolo della manifestazione.

Biella Danza

Tra i protagonisti della programmazione ci sarà la storica rassegna Biella Danza, che quest’anno celebra il traguardo dei vent’anni di attività tra spettacoli e formazione, contribuendo a trasformare la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il primo appuntamento in piazza Duomo sarà martedì 30 giugno alle 21.15 con “Biella Danza – Talenti in Luce”, una serata dedicata al lavoro delle scuole di danza del territorio organizzata da ART’è Danza Asd.

A seguire si entrerà nel vivo con la programmazione di luglio. Già il 1º la danza tornerà protagonista con “Transizioni”, spettacolo dedicato ai principali linguaggi coreutici, dalla danza classica alla contemporanea. Il 2 luglio spazio a “Swing: Radici e Riflessi”. Il 4 “Giovani in Scena” offrirà invece un momento di incontro tra giovani danzatori, famiglie e città. Tutti gli appuntamenti sono in programma alle 21.15 in piazza Duomo.

Musica

La musica delle bande accompagnerà l’estate con gli appuntamenti di “Musica in Piazza” a cura di Anbima Biella. Dopo il concerto inaugurale del 1º° luglio in piazza Vittorio Veneto alle 21 con le compagnie bandistiche di Occhieppo Inferiore e Zimone, il palco di piazza Duomo ospiterà le esibizioni della Società Musicale “Giuseppe Verdi” Città di Biella l’8 luglio, delle compagnie di Magnonevolo, Gaglianico e Ponderano il 13 luglio, delle formazioni di Donato, Netro e Roppolo il 22 luglio e infine delle bande di Candelo e Valdengo il 29 luglio, sempre alle 21.

Si proseguirà poi a settembre con due nuovi appuntamenti: mercoledì 2 il concerto delle compagnie bandistiche di Salussola e Viverone, alle 21 in piazza Battistero, e venerdì 9 il concerto della compagnia bandistica Big Band Biella, sempre allo stesso orario e nello stesso posto.

Notti Bianche

Ad animare il centro saranno anche le Notti Bianche, concentrate nei venerdì di luglio. Nelle serate del 3, 10, 17, 24 e 31 via Italia e il cuore cittadino avranno i negozi aperti dalle 20 alle 24. Si partirà il 3 luglio con la Notte Bianca Show, impreziosita da una sfilata di moda in piazza Duomo organizzata da Confartigianato Biella. Seguiranno le Notti Bianche sotto le Stelle del 10, 17, 24 e 31 luglio, promosse dall’Ufficio attività economiche del comune.

Grandi eventi

Tra gli eventi di maggior richiamo ci sarà il Concerto in Piazza del 10 luglio, in programma tra piazza Duomo e piazza Battistero dalle 19 all’una di notte.

L’11 luglio spazio al teatro con la commedia de La Cumpa all’area verde di Biella-Vaglio, mentre il 12 luglio andrà in scena la tradizionale Gran Fondo Biella-Oropa.

Il 15 luglio il Diamond Festival celebrerà i sessant’anni del Biella Jazz Club con il concerto “Happy Birthday BJC”, mentre il 17 luglio l’Oropa Music Festival Off, preview dell’Oropa Music Festival, porterà in centro un’anteprima della manifestazione dedicata alla musica classica.

Il fine settimana del 18 e 19 luglio sarà dedicato al mondo Vespa, con il raduno nazionale e la rievocazione storica in piazzale Casalegno.

Il 23 luglio si aprirà il Ritrovato Festival negli spazi di BI-BOx Art Space, ma il momento clou dell’intera programmazione arriverà venerdì 24 luglio con “La Biella che Ballava”, concerto pensato come un tuffo nel passato dedicato ai locali che hanno segnato le notti biellesi. Dalle 19 piazza Battistero ospiterà i truck food, mentre in piazza Duomo la somministrazione delle bevande sarà curata da Walhalla, Galileo e Glamour. Dalle 23 alle 2 la festa proseguirà con il dj set.

La chiusura del mese è affidata al 31 luglio, con l’ultima Notte Bianca sotto le Stelle e il concerto gospel Note d’Estate, organizzato dal Biella Gospel Choir in piazza Duomo.

«Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto – sottolinea l’assessore agli eventi e manifestazioni Edoardo Maiolatesi –. Si è creata un’ottima sinergia tra comune e associazioni: sono oltre quaranta le realtà coinvolte e questo ci ha permesso di costruire un calendario particolarmente ricco e ambizioso. È stato fatto un lavoro importante per realizzare una manifestazione capace di animare il centro cittadino per tutta l’estate».

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