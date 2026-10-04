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Lessona piange Alessia Randazzo: aveva 43 anni

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10 secondi fa

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Aveva appena 43 anni Alessia Randazzo. Si è spenta all’ospedale Maggiore di Novara. Il funerale sarà celebrato martedì 6 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Dopo la funzione la cara Alessia proseguirà al tempio crematorio di Biella. Il rosario sarà celebrato lunedì 5 ottobre alle 20.30 in chiesa parrocchiale a Lessona. La famiglia rivolge un ringraziamento ai medici e al personale dei reparti di neurochirurgia e rianimazione dell’ospedale di Novara.Un grazie anche alla neurochirurgia Gamma Knife dell’ospedale Niguarda.
Lascia papà Ugo con Adriana e la sorella Camilla.

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