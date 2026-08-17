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Lavori sulla Novara-Biella: per nove giorni bus al posto dei treni

Modifiche alla circolazione ferroviaria per lavori programmati dal 22 al 30 agosto

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22 secondi fa

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Modifiche alla circolazione ferroviaria da sabato 22 a domenica 30 agosto sulla linea Novara-Biella per lavori programmati tra le stazioni di Novara e Agognate.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta con un servizio bus tra Novara e Biella.

Bus al post dei treni sulla Novara-Biella per nove giorni

novara-biella

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza, il dettaglio dei punti di fermata è consultabile nella locandina allegata esposta in tutte le stazioni interessate.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia, eccetto i cani da assistenza.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Viaggiare informati

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione.

I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del Regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO

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