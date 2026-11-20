Lauretana annuncia una nuova partnership con Biella Rugby, società sportiva impegnata nel campionato di Serie A Elite.

Lauretana scende in campo con Biella Rugby

Da sempre vicina al mondo dello sport, Lauretana conferma il proprio impegno a sostegno delle realtà che promuovono uno stile di vita attivo. Il rugby, con i suoi valori di lealtà, determinazione e spirito di squadra rappresenta una disciplina nella quale l’azienda si riconosce pienamente. «Siamo particolarmente orgogliosi di avviare questa collaborazione con Rugby Biella, una realtà che rappresenta con passione e determinazione il nostro territorio», dichiara Giovanni Vietti, Presidente di Lauretana. «Il Biellese è parte integrante della nostra identità e crediamo sia importante valorizzare le realtà del territorio che contribuiscono a farlo crescere. Da anni siamo al fianco dello sport, perché ne condividiamo i valori e riconosciamo il suo ruolo fondamentale nella promozione del benessere, dell’impegno e dello spirito di squadra».

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