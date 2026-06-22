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La morsa del gran caldo non accenna a diminuire

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 22 giugno

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La morsa del gran caldo non accenna a diminuire. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 22 giugno, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La morsa del gran caldo non accenna a diminuire

Durante la notte il Biellese si trova sotto un cielo con nubi sparse. Le temperature si attestano intorno ai 24°C, con una leggera diminuzione fino a 22,9°C nelle ore più tarde. La velocità del vento è moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che non superano i 9 km/h. L’umidità si mantiene attorno al 61-72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizza intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, la situazione meteorologica non subisce significative variazioni. Si continua a osservare un cielo sereno, con temperature che salgono rapidamente fino a raggiungere i 31,9°C entro le ore centrali della mattina. Il vento è debole e da Sud, con una copertura nuvolosa che tende a diminuire. L’umidità si attesta intorno al 45-58%, offrendo una sensazione di calore più intensa.

Il pomeriggio porta un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungono i 33,3°C. Tuttavia, potrebbe registrarsi qualche pioggia leggera a partire dalle 14, con probabilità di precipitazioni che varieranno tra il 10% e il 45%. La velocità del vento rimane moderata, ma le condizioni di umidità aumentano, arrivando fino al 68%.

La sera si presenta con un clima più fresco, con temperature che scenderanno fino a 27,5°C. Le nubi sparse continuano a caratterizzare il cielo, mentre le probabilità di pioggia aumentano leggermente. La velocità del vento può raggiungere i 10 km/h, mantenendo una sensazione di umidità intorno al 68-73%.
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