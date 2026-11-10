A oltre ventiquattro anni dalla morte di Augusto Festa Bianchet, il senzatetto picchiato a morte sotto i portici dell’ex Standa a Biella nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2002, la memoria della città continua a fare i conti con l’intolleranza.

Insulti sulla lapide che ricorda Augusto Festa Bianchet

Un cartello anonimo con versi offensivi è stato affisso sulla targa commemorativa, riaccendendo polemiche e ferite mai rimarginate.

Conosciuto come il «barbone della Standa», Festa Bianchet viveva ai margini dopo aver voltato le spalle a una vita diversa. Il suo carattere burbero e le sue difficoltà avevano reso la convivenza complessa, culminando tragicamente in un’aggressione brutale. All’epoca, l’allora sindaco Gianluca Susta scrisse una lettera aperta amara e lucida, denunciando sia il degrado urbano sia il cinismo di una comunità capace di invocare solo ordine e pulizia, mostrando solidarietà solo a tragedia avvenuta.

Sul piano giudiziario, la giustizia ha tracciato un percorso parziale: Nicola Casarulo fu condannato a dieci anni per concorso in omicidio, mentre i due giovani accusati in base alle sue dichiarazioni furono assolti nel 2010. I veri esecutori materiali del pestaggio restano senza nome.

Oggi, mentre nuove polemiche sfiorano altri senzatetto che trovano rifugio sotto quegli stessi portici, il gesto di disprezzo comparso sulla targa dimostra che l’insofferenza verso i più fragili è un’ombra difficile da cancellare.

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