Il rally biellese piange Alex Fiorio: morto a 61 anni

Tra i territori che lo hanno amato di più spicca il Biellese, vera e propria culla del rallysmo piemontese. Per Fiorio, le strade del Rally della Lana e dei tornanti della Serra rappresentavano il banco di prova ideale e il contatto più autentico con la tifoseria locale. Negli anni, Alex è tornato spesso a Biella da ospite d’onore per rievocazioni e raduni storici dedicati al mito Lancia, consolidando un affetto reciproco mai scalfito dal tempo.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo resterà vivo ogni volta che il rombo di una Lancia risuonerà tra le montagne biellesi.