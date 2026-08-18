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Il rally biellese piange Alex Fiorio: morto a 61 anni
I suoi video sui social in cui raccontava la sua esperienza erano tra i più seguiti
Alex Fiorio è morto all’età di 61 anni dopo una malattia.
Il rally biellese piange Alex Fiorio: morto a 61 anni
La notizia della scomparsa dello storico pilota torinese ha colpito tutto il mondo dell’automobilismo, e in particolare quello piemontese. che perde uno dei protagonisti italiani della grande stagione internazionale della Lancia tra gli anni Ottanta e Novanta.
Alessandro Fiorio aveva costruito la propria carriera soprattutto nei rally, diventando uno dei nomi più conosciuti dagli appassionati. Il suo percorso sportivo rimane strettamente legato alla Lancia Delta, vettura simbolo di un periodo nel quale la casa italiana dominava le prove speciali del Mondiale.
Tra i territori che lo hanno amato di più spicca il Biellese, vera e propria culla del rallysmo piemontese. Per Fiorio, le strade del Rally della Lana e dei tornanti della Serra rappresentavano il banco di prova ideale e il contatto più autentico con la tifoseria locale. Negli anni, Alex è tornato spesso a Biella da ospite d’onore per rievocazioni e raduni storici dedicati al mito Lancia, consolidando un affetto reciproco mai scalfito dal tempo.
La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo resterà vivo ogni volta che il rombo di una Lancia risuonerà tra le montagne biellesi.
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