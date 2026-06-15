Il diploma Dario Smaldino. Si è concluso nei giorni scorsi il concorso radioamatoriale intitolato alla memoria dell’ex presidente della sezione Ari di Roseto degli Abruzzi. Una iniziativa alla quale hanno preso parte anche alcuni appasionati biellesi.

Il diploma Dario Smaldino

E proprio di Biella è il vincitore della classifica nazionale: Mauro Pollotti (nominativo radioamatoriale Iz1yvj iscritto alla sezione Ari Trivero). Ha precedutoseguito Fiorentino La Peruta (Ik8nqr) e Gian Franco Mariutti (I3rxj).

Il diploma in memoria di Dario Smaldino, “I6AEN” il suo nominato, è un evento che richiama l’attenzione di migliaia di appassionati radioamatori anche dall’estero. Organizzato per commemorare la figura di Dario, come detto, dura un mese con decine di migliaia di collegamenti. Tommaso Smaldino, ha ereditato il nominativo “I6aen” dal padre e presiede il diploma insieme ai soci della sezione Ari di Roseto degli Abruzzi “IQ6rs”.

Dario Smaldino (nella foto) è stato una fonte di ispirazione per molti giovani appassionati di radiantismo, grazie alla sua passione e competenza nel campo.

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