Galleria di Rosazza verso la luce: c’è il via libera al progetto di illuminazione – FOTO

Galleria di Rosazza verso la luce: c’è il via libera al progetto di illuminazione.

Galleria di Rosazza verso la luce: c’è il via libera al progetto di illuminazione

Sbloccato il vincolo della Sovrintendenza, la Provincia di Biella ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’illuminazione della galleria di Rosazza, lungo la strada provinciale 513. L’intervento punta a garantire maggiore sicurezza e a valorizzare lo storico tunnel dal punto di vista della fruizione turistica.

Il via libera è contenuto in un decreto del presidente della provincia, Emanuele Ramella Pralungo. Il provvedimento autorizza inoltre l’ente a partecipare al bando regionale dedicato alle strade storiche di montagna di interesse turistico.

Il progetto riguarda la galleria situata sulla Sp 513 di Rosazza e prevede una spesa complessiva di 98mila euro. Il quadro economico contempla 52.004,13 euro per i lavori e 45.995,87 euro per Iva, spese tecniche, allacciamento alla rete elettrica, revisione dei prezzi e imprevisti.

L’intervento rientra nel percorso di valorizzazione della strada storica Tracciolino-Panoramica Zegna, dalla Serra a Valdilana, già ammessa al censimento regionale delle strade storiche di montagna di interesse turistico. L’itinerario interessa diverse strade provinciali, tra cui proprio la provinciale 513.

La Provincia intende partecipare al bando regionale previsto dalla legge sulle strade storiche di montagna, che dispone di risorse complessive pari a 600mila euro. La quota a carico della Provincia di Biella, pari al 20 per cento della spesa ammissibile, è prevista negli stanziamenti del bilancio 2026.

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