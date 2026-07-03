Futuro Nazionale a Biella fa il pieno di politici

All’inaugurazione della sede di Futuro Nazionale a Biella c’erano diversi politici del territorio. Guido Dellarovere è stato il prima a entrare nel partito di Vannacci. Seguito poi dall’ex Lega Cristina Patelli che era stata anche in consiglio regionale.

Ieri si sono visti gli ex sindaci di Sordevolo, Alberto Monticone, e di San Germano Vercellese, Michela Rosetta.

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