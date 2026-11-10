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“Ed è subito Biellese”: il libro di Ghiardo e Gilardino

Per la presentazione appuntamento in biblioteca Civica a Biella.

Pubblicato

6 minuti fa

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Mercoledì 18 novembre alle ore 18, presso la Biblioteca Civica di Biella, presentazione del libro “Ed è subito Biellese” di Luigi Ghiardo e Giuseppe Gilardino.

Gli autori dialogheranno con Beppe Anderi.

Un viaggio tra panorami, borghi, tradizioni e storie che appartengono alla memoria del Biellese. Le fotografie immersive permetteranno di osservare i luoghi da una prospettiva nuova, mentre i testi ne raccontano l’identità e le emozioni.

Ingresso libero.

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