Con l’avvicinarsi delle festività, il Biellese si veste a festa e svela il suo volto più suggestivo. Da novembre fino all’inizio del nuovo anno, un ricco calendario di eventi trasforma piazze, borghi storici e località montane in un palcoscenico diffuso di luci, tradizioni e sapori, offrendo esperienze pensate per tutta la famiglia.

Il viaggio nella magia natalizia parte dai borghi più caratteristici. Tra le antiche rue del Ricetto di Candelo prende vita il celebre Borgo di Babbo Natale, tra artigianato d’eccellenza e animazioni per i più piccoli. A Sordevolo torna invece l’appuntamento con il Mercatino degli Angeli: oltre 150 espositori, musica e laboratori animano le vie del paese, mentre sulle sponde del Lago di Viverone “Natale InCantato” unisce Viverone e Anzasco tra spettacoli, street food e un suggestivo servizio di navigazione in battello. Anche il cuore di Biella si accende con luminarie, concerti e iniziative culturali per accompagnare lo shopping e le passeggiate nel centro cittadino.

Grande spazio è riservato alla tradizione dei presepi, vero patrimonio identitario del territorio. Dal celebre Presepe Gigante di Marchetto alle rappresentazioni di Rivò e Callabiana, installazioni a grandezza naturale e ricostruzioni di antichi mestieri creano itinerari emozionanti che raccontano la storia e le radici della comunità locale.

Non mancano infine le proposte ad alta quota. Al Santuario di Oropa il periodo natalizio si celebra tra concerti, visite guidate, mercatini ed escursioni nella natura. A Bielmonte, invece, riflettori puntati sullo sport e sulla storia: dal 18 al 20 dicembre il “Parallelo di Natale” festeggia i cinquant’anni dalla mitica edizione del 1976, riportando sulle nevi dell’Oasi Zegna i campioni della leggendaria Valanga Azzurra per un weekend tra gare, musica e divertimento. Un’offerta completa che rende il Biellese la meta ideale per vivere la magia dell’inverno.

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