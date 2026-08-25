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E’ ancora disperso il ciclista travolto dalla corrente del guado

Le operazioni di ricerca riprenderanno domani mattina

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Elicottero disperso guado castelletto cervo
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Le operazioni di ricerca coordinate dai Vigili del Fuoco lungo il torrente Cervo sono proseguite per l’intera giornata.

E’ ancora disperso il ciclista travolto dalla corrente del guado

Il Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) ha completato la scansione dell’intero greto del torrente spingendosi fino all’autostrada A4. Nel frattempo, i volontari del distaccamento di Santhià hanno ispezionato ponti e guadi lungo il corso d’acqua fino al Comune di Quinto Vercellese.
La squadra fluviale del Comando di Biella ha inoltre verificato due punti specifici segnalati dal Nucleo SAPR, nei quali era stata rilevata la presenza di un indumento e delle calzature. Purtroppo, i controlli effettuati hanno dato esito negativo.
Le ricerche della giornata si sono concluse, rimarrà un presidio sul posto e riprenderanno nella mattinata di domani.
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