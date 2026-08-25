AttualitàBiellese Orientale
E’ ancora disperso il ciclista travolto dalla corrente del guado
Le operazioni di ricerca riprenderanno domani mattina
Le operazioni di ricerca coordinate dai Vigili del Fuoco lungo il torrente Cervo sono proseguite per l’intera giornata.
E’ ancora disperso il ciclista travolto dalla corrente del guado
Il Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) ha completato la scansione dell’intero greto del torrente spingendosi fino all’autostrada A4. Nel frattempo, i volontari del distaccamento di Santhià hanno ispezionato ponti e guadi lungo il corso d’acqua fino al Comune di Quinto Vercellese.
La squadra fluviale del Comando di Biella ha inoltre verificato due punti specifici segnalati dal Nucleo SAPR, nei quali era stata rilevata la presenza di un indumento e delle calzature. Purtroppo, i controlli effettuati hanno dato esito negativo.
Le ricerche della giornata si sono concluse, rimarrà un presidio sul posto e riprenderanno nella mattinata di domani.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Le dieci trattorie piemontesi dove si mangia meglio
Biella3 giorni fa
Terrore in piazza Duomo per una rissa fra ragazzi con coltelli, bottiglie e minacce di morte
Biella2 giorni fa
Biella è in mano agli extracomunitari violenti
Basso Biellese2 giorni fa
Tremendo schianto nella notte a Salussola
Fuori provincia2 giorni fa