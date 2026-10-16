AttualitàValle Elvo
Domani l’addio a Denis Trabbia: 55 anni
Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Occhieppo superiore.
Sarà celebrato sabato 17 ottobre a Occhieppo Superiore il funerale di Denis Trabbia. L’uomo è deceduto in seguito a un incidente. Aveva 55 anni. Riposerà nel cimitero di Callabiana. Lascia il figlio Mario con la mamma Elena, la mamma Mariuccia, papà Sergio con Alessia, il fratello Simone con Deborah e le figlie Matilde e Francesca, oltre alle affezionate Katia e Rebecca.
Era titolare dell’azienda Tex di Biella e del Padel Elvo.
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