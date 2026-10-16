Seguici su

AttualitàValle Elvo

Domani l’addio a Denis Trabbia: 55 anni

Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Occhieppo superiore.

Pubblicato

8 secondi fa

il

tragedia a occhieppo
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Sarà celebrato sabato 17 ottobre a Occhieppo Superiore il funerale di Denis Trabbia. L’uomo è deceduto in seguito a un incidente. Aveva 55 anni. Riposerà nel cimitero di Callabiana. Lascia il figlio Mario con la mamma Elena, la mamma Mariuccia, papà Sergio con Alessia, il fratello Simone con Deborah e le figlie Matilde e Francesca, oltre alle affezionate Katia e Rebecca.
Era titolare dell’azienda Tex di Biella e del Padel Elvo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *