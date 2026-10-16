Domani l’addio a Denis Trabbia: 55 anni

Sarà celebrato sabato 17 ottobre a Occhieppo Superiore il funerale di Denis Trabbia. L’uomo è deceduto in seguito a un incidente. Aveva 55 anni. Riposerà nel cimitero di Callabiana. Lascia il figlio Mario con la mamma Elena, la mamma Mariuccia, papà Sergio con Alessia, il fratello Simone con Deborah e le figlie Matilde e Francesca, oltre alle affezionate Katia e Rebecca.

Era titolare dell’azienda Tex di Biella e del Padel Elvo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook