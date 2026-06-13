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Cosa guardare al cinema nel week-end

I film in proiezione nelle sale biellesi per questo fine settimana

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1 minuto fa

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Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…

Cosa guardare al cinema

Multisala Mazzini

Sala1: “Backrooms”, orari: sabato ore 20; domenica ore 21. “Tra Amore e Inganni”, orari: sabato ore 19.30; domenica ore 18.

Sala2: “Disclosure Day”, orari: sabato ore 18; domenica ore 17.45 – ore 21.

Sala3: “Scary Movie”, orari: sabato ore 22; domenica ore 21. “Masters of Universe”, orari: sabato ore 19.45; domenica pre 18.

Cinema Teatro Odeon

Chiusura estiva.

Cinema Verdi – Candelo

Sala1: “Romerìa-Il Mare dei Ricordi”, orari: sabato ore 17; domenica ore 16.45. “Tuner-L’Accordatore”, orari: sabato ore 19.15; domenica ore 21.15. “Le Bambine”, orari: sabato ore 21.30; domenica ore 19.

Sala2: “Il Prigioniero”, orari: sabato ore 16.45 – ore 21.30; domenica ore 18.45 – ore 21.15. “Amarga Navidad”, orari: sabato ore 19.15; domenica ore 16.30.

LEGGI ANCHE: La Regione Piemonte stringe nuovi accordi a Venezia per attrarre produzioni cinematografiche nazionali e internazionali

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