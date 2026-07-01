La Città di Biella è tra i comuni beneficiari del contributo assegnato dalla Regione Piemonte – Assessorato alla Cultura, Pari opportunità e Politiche giovanili – nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di valorizzazione del sistema museale piemontese attraverso interventi edilizi e di conservazione, di adeguamento e allestimento dei musei (art. 16 della L.R. 11/2018), relativo al biennio 2025-2026. A beneficiarne, nello specifico, sarà il Museo del Territorio.

Contributo per il Museo del Territorio: 34mila euro dalla Regione

La graduatoria, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 285/A2002D/2026 del 29 giugno 2026, ha assegnato alla candidatura presentata dalla Città di Biella un contributo di 34.118 euro su un totale costo progetto di 42.718 euro.

Il progetto presentato dal Settore Cultura, dal titolo “Dentro il Museo, oltre l’esposizione”, punta a valorizzare il Museo del Territorio Biellese trasformando l’attuale periodo di chiusura al pubblico in un’occasione di rilancio. L’intervento finanziato ha interessato in particolare la sala conferenze del museo, che è stata adeguata e riallestita per diventare uno spazio più accessibile, funzionale e tecnologicamente attrezzato, in grado di ospitare eventi culturali, incontri, attività didattiche e presentazioni.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo del Museo del Territorio Biellese come luogo di produzione e diffusione della cultura, favorendo una maggiore partecipazione della comunità e una valorizzazione del patrimonio locale andando oltre i tradizionali percorsi espositivi.

Il commento del vicesindaco

Sara Gentile, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, spiega: “La cultura ha bisogno di spazio: garantire funzionalità e aggiornamento tecnologico presso i nostri poli culturali è fondamentale. È per questo che abbiamo colto la palla al balzo con questo bando regionale: prima la sala convegni poteva ospitare esclusivamente conferenze ma oggi, grazie a questo intervento – che ha visto anche l’installazione di un nuovo impianto di proiezione – potremo proporre appuntamenti variegati quali piccoli concerti e rappresentazioni teatrali, andando incontro ad una sempre maggiore vivacità culturale della città. Il mio sentito ringraziamento va alla Regione Piemonte per aver creduto in questo nostro progetto”.

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